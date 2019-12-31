تراند اليوم : هجوم ناري من "عمرو واكد": "مين المختل اللي عمل كده"

هاجم الممثل المصري المعارض، عمرو واكد، ترجمة النشيد الوطني المصري إلى اللغة الإنجليزية، كما ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو لطالبة تقوم بغناء النشيد الوطني لمصر بالإنجليزية، ما أثار موجة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض للفكرة.

.وغرد واكد عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "مين المختل وطنيًا اللي فكر يعمل نشيد مصر الوطني باللغة الإنجليزية؟ حد فاهم الدافع الوطني في شيء زي كده؟".

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية (شرقي مصر)، إن النشيد ألقي داخل مدرسة "السناجرة" الثانوية بنات التابع للإدارة التعليمية بـ "أبوحماد".

وأضاف: "يجب علينا جميعا الفخر بمثل ذلك النشاط من الطالبة ومعلميها وإدارة المدرسة وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد وليس إحباطهم"، مشيرًا إلى أنه فخور بهذه الطالبة.