تراند اليوم : فيديو| بعد طلبها الزواج منه.. تصريف غريب لشقيق "دنيا بطمة" ونجم شهير داخل مسجد



أثار مقطع فيديو متداول على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لنجم وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، الشاب السعودي ريان جيلر، مع سارة، شقيقة الفنانة دنيا بطمة، موجة من الجدل.

سبب الجدل، هو أنهما ظهرا في المقطع وهما يدخلان إلى أحد المساجد، بينما ينتعلان الأحذية، فيما بررت شقيقة "دنيا بطمة" الأمر بأنه حدث عن طريق الخطأ.

وفيما أشعل الفيديو ضجة واسعة، قالت "سارة بطمة"، أثناء خروجها من المكان، إنهما اعتقدا أنهما يدخلان إلى المطعم.



ويأتي هذا بعد أن أثارت "سارة" جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي تعرض الزواج من "ريان جيلر".



وظهرت سارة في الفيديو وهي تقول لجيلر "تتزوجني"، مشيرة إلى أنها مستعدة لدفع المهر له، ثم قطع الثنائي قالب حلوى كُتب عليه اسمه واسم عائلة "بطمة".

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وكانت السلطات المغربية ألقت القبض على "دنيا بطمة" الجمعة، ومنعتها من السفر بعد أن صادرت هاتفها.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل اعلام مغربية، فقد وقفت المغنية المغربية دنيا بطمة 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا منعها من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

ويأتي هذا على خلفية ورود اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي" على "سناب شات" والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين.

وفور وصول بطمة للمغرب الخميس قادمة من البحرين، قبض عليها وصودر هاتفها لإخضاعه للتفتيش بغية التأكد من علاقتها بالحساب المشبوه.

واستمع المحققون للمغنية المثيرة للجدل لأول مرة، بعد أسبوعين من استدعائها، ما دفعهم لوضعها على قوائم الترقب في مطارات المغرب.

وأظهرت التحقيقات الجارية ضلوعها مع أفراد في شبكة تعمد بالتواطؤ مع أصحاب ملاه ليلية، لتصوير المشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.