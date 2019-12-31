تراند اليوم : فوق الركبة ومفتوح الصدر.. رانيا يوسف تستقبل 2020 بفستان جرئ



قررت الفنانة المصرية رانيا يوسف، توديع عام 2019 واستقبال العام الجديد 2020، بجلسة تصوير مثيرة، ارتدت فيها فستانًا أحمرًا قصيرًا، كما أنه مفتوح من منطقة الصدر.

ونشرت رانيا يوسف جلسة التصزير الجديدة عبر حسابيها على "إنستجرام" و"تويتر"، وعلقت عليها قائلة :"عام سعيد ٢٠٢٠".

وأثارت الصور تعليقات عديدة من متابعيها، وعبر البعض عن إعجابهم بإطلالتها، بينما انتقد البعض الآخر استمرار الظهور الجرئ لها واستعراض جسدها.

يذكر أن رانيا يُعرض لها حاليًا على قناة "mbc4" مسلسل "الآنسة فرح"، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي، وهو من ٩٠حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول.

Happy New Year 2020 🎉 pic.twitter.com/PbNJmHenMF — رانيا يوسف (@RaniahYousief) December 31, 2019

— رانيا يوسف (@RaniahYousief)