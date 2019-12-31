شاهد: فتاة تضع ناصيف زيتون بموقف محرج وتجبره على هذا التصرف

وضعت إحدى المعجبات الفنان ناصيف زيتون بموقف محرج بعدما أقدمت على احتضانه في كواليس إحدى حفلاته. وعلى الرغم من أن الفتاة حرصت على احتضان فنانها المحبوب، إلا أن الأخير حاول قدر الإمكان أن لا يقترب من الفتاة كثيرا.

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