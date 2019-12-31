بالفيديو: قراءة القرآن بينها.. أصالة تكشف عن طقوسها قبل صعودها للمسرح

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن طقوسها التي اعتادت على ممارستها قبل صعودها على خشبة المسرح وإطراب الجمهور بأغانيها وصوتها المميز.

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية ردا على سؤال المذيع عن طقوسها إنها “تقرأ قرآنا وتأكل عسلا كثيرا، وأدعو ربي ليل نهار أن ينصرني ويوفقني ويحبب الناس في”.

وأثارت الفنانة السورية حالة من الجدل الواسعة بعد تصريحها، خاصة وأن الجمهور يترقب أي خطوة أو حفلة أو تصريح أو موقف من الفنانة، ويبدأ بإطلاق الأحكام وكتابة التعليقات التي تتباين ما بين مدافع عنها وبين منتقد، فهي محل اهتمام واسع بين المتابعين.

ومن بين التعليقات ما كتبه أحد المتابعين بقوله إن أغلب الفنانين يشتركون في نفس الجواب عند سؤالهم عن طقوسهم قبل صعودهم للمسرح.

وتألقت النجمة أصالة نصرى، مساء السبت في حفل غنائي حمل عنوان “ليلة من العمر” بأرض المعارض بدولة الكويت بصحبة المطرب الكويتي مطرف المطرف.

وقامت أصالة بخلع حذائها لتستكمل وصلتها الغنائية حافية القدمين، بعد شعورها بدوار بسيط، قالت إنه يزول بمجرد أن تخلع حذاءها.

وواصلت أصالة تقديم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها لمدة ساعتين متواصلتين منها، “أشكرهم” و”حزن الشوارع” و”شموخ عزي”، وبعدها فاجأت الجمهور بأنها ستغني في ألبومها الخليجي الجديد أغنية من ألحان الفنان مطرف المطرف.

ولم تكتف أصالة بهذه المفاجأة فقط وإنما طلبت من المطرف أن يصعد على المسرح، حيث قدما معا دويتو لأغنية “لا تخاف من الزمان” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما قدمت أصالة مع مطرف المطرف أيضا دويتو لأغنية “كان يا مكان” للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي كمبادرة صلح منها تجاه الحناوي بمناسبة العام الجديد، لتستكمل أصالة وصلتها الغنائية بأغنيات متنوعة من أعمالها القديمة والجديدة منها “سؤال بسيط” و”العمر كله” و”كان يهمني” و”بنت أكابر” و”عقوبة” و”بكرة أحلى” و”سواها قلبي” و”يا حبيبة” و”ذاك الغبي”، ليسدل الستار على واحدة من أجمل الحفلات الغنائية التي شهدتها الكويت في الفترات الأخيرة وعاش خلالها الجمهور ليلة استثنائية.