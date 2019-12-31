أهل الهوى هدية راشد الماجد للجمهور في الكريسماس

بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2020 راشد الماجد يقدم "يا أهل الهوى" للموسيقار طلال في مفاجأة سارة لجمهوره ، طرح الفنان راشد الماجد ، أغنيته الجديدة "يا أهل الهوى" بالتزامن مع احتفالات العام الجديد ، من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، والحان الموسيقار د. طلال ، وتوزيع سيروس ، وإشراف عام خالد أبو منذر.
حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، وسط اهتمام الماجد كعادته بالتنوع والإهتمام بالتفاصيل الفنية ، وتقديم أغنيات تحمل الكثير من المفاجآت ، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بامتياز .
وقد كشف راشد الماجد عن سعادته البالغة بتقديم أغنية "يا أهل الهوى" التي تحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة ،مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، مؤكداً حماسه الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة.
واصفاً التعاون مع الشاعر بدر بن عبدالمحسن ، والموسيقار طلال بالمثمر ، وان هناك تقارب فني وروحي متمنياً أن يستمر هذا التعاون بينهم وتقديم أعمالاً فنية ناجحة ، وان تنال الأغنيةالجديدة إعجاب وإستحسان الجمهور العربي ، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز لما تحمله من فكر وأسلوب رشيق .
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