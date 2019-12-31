أهل الهوى هدية راشد الماجد للجمهور في الكريسماس

بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2020 راشد الماجد يقدم "يا أهل الهوى" للموسيقار طلال في مفاجأة سارة لجمهوره ، طرح الفنان راشد الماجد ، أغنيته الجديدة "يا أهل الهوى" بالتزامن مع احتفالات العام الجديد ، من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، والحان الموسيقار د. طلال ، وتوزيع سيروس ، وإشراف عام خالد أبو منذر.

حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع

، وسط اهتمام الماجد كعادته بالتنوع والإهتمام بالتفاصيل الفنية ، وتقديم أغنيات تحمل الكثير من المفاجآت ، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بامتياز .

وقد كشف راشد الماجد عن سعادته البالغة بتقديم أغنية "يا أهل الهوى" التي تحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة ،

مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، مؤكداً حماسه الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة.

واصفاً التعاون مع الشاعر بدر بن عبدالمحسن ، والموسيقار طلال بالمثمر ، وان هناك تقارب فني وروحي متمنياً أن يستمر هذا التعاون بينهم وتقديم أعمالاً فنية ناجحة ، وان تنال الأغنيةالجديدة إعجاب وإستحسان الجمهور العربي ، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز لما تحمله من فكر وأسلوب رشيق .