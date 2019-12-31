البيت الفني للمسرح يحتفل بالعام الجديد بـ٤ عروض

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يحتفل بالعام الجديدة مع جمهوره بـ٤ عروض مسرحية تقدم اليوم الثلاثاء ليلة ٣١ ديسمبر، حيث يقدم عرض "المتفائل"، إنتاج فرقة المسرح القومي في تمام الثامنة مساءً على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

بينما يقدم بالقاهرة عروض "رسائل العشاق"، إنتاج فرقة المسرح الكوميدي في تمام الثامنة مساءً على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، و"ظل الحكايات"، إنتاج فرقة مسرح الغد على مسرح الغد بالعجوزة في تمام التاسعة مساءً، و"البخيل"، إنتاج فرقة مسرح الشباب في تمام السابعة والنصف مساءً على مسرح ملك برمسيس.

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جدير بالذكر أن عرض "المتفائل"، بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

بينما عرض "رسايل العشاق"، بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر،

جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

أما عرض "ظل الحكايات"، بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، إخراج عادل بركات.

بينما عرض "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.