ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنانة السورية ​سارة نخلة​، كانت واثقة من رفض محكمة الأسرة طلب طلاقها من زوجها الممثل المصري ​أحمد عبدالله​، إذ كانت إستبقت هذا القرار، بطلب الخلع والتنازل عن كل حقوقها الشرعية من أجل الحصول على حريتها.

أحمد عبدالله محمود لم يعلق على قرار المحكمة لأنه لا يزال هاربا من حكم بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بتهمة تبديد إيصال أمانة لصالح زوجته سارة نخلة، ولكن والدته الكاتبة الصحفية حنان البنبي احتفلت بقرار القضاء وعلقت على حكم رفض دعوى الطلاق عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: شكرا لرجال القضاء النزيه.. شكرا قضاة بلادى الغالية مصر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة ترفض طلاق سارة نخلة من أحمد عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.