أصالة تهنئ الجمهور بعيد رأس السنة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة السورية ​أصالة​ التهنئة للجمهور بمناسبة حلول العام الجديد، اذ انها نشرت صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة، وعلّقت عليها قائلة: "عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غدًا، علّه يأخذ معه ماأبكانا وأحزننا ، ويأخذ الضّعف المُهين ، والانكسار الّذي أرهقنا ، ونعد أنفسنا بعام جديد ، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحًا وأملّ ، ولعائلتي الغاليه الحبيبه الّتي ناضلت منّ أجلي ، وأصدقائي الأوفياء الّذين لايميلون لو مالت الحياة ، أعدكم جميعًا بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ، ليس هو فقط عام جديد ، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو ، كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير".

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