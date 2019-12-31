ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة الإماراتية ​رويدا المحروقي​ الجمهور بإعلانها عن تحضيرها لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، والتي تأتي بعد غيابها وإطلالتها القليلة على الساحة الفنية.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أعلنت فيه عن المفاجأة، وأطلقت تحديًا لجمهورها على أن يظهر الفائز بالتحدي في كليبها الجديد، ويتمثل التحدي في غناء مقطع من أغنيتها "بحب نفسي" ثم متابعة حساباتها على السوشال ميديا.

كما ظهرت المحروقي في مقطع فيديو آخر، تؤكد أنها بصدد إصدار ألبوم جديد في عام 2020؛ إذ قالت في الفيديو: "بحمسكم من أجل انتظار الألبوم وتشجعوني وأؤكد لكم أن هناك تنويعا في الأغاني التي سوف أقدمها في ألبومي، ويشتمل هذا التنوع على الخليجي والغربي والكلاسيكي وغير ذلك من الألوان الموسيقية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويدا المحروقي تفاجئ الجمهور بعمل جديد-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.