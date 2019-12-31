ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ عام 2019 عدد من الأغنيات بينها "ناس" و"وكبرنا سني" و"يا منور يا قمر" و"علميتي أعرف أحب"، واعتبر الفنان اللبناني وليد توفيق ان العام 2019 كان عام جيد بالنسبة له على صعيد العمل والفن وتابع في حديث خاص مع الفن : قدمت اغاني ناجحة هذا العام ومهرجانات ناجحة ايضا وحفلات تفاعل معها الجمهور".

وليد متزوج من جورجينا رزق ملكة جمال الكون لعام 1971 ولديهما ولد اسمه الوليد وابنة اسمها نورهان وابن اسمه علي من جورجينا من زواج سابق لها، وقال وليد عن عام 2019 على صعيد العائلة: "اولادي بخير الحمدلله، علي بالسعودية عمله رائع، وابني يدرس في الخارج".

واختتم: "بالنسبة للسنة المقبلة اتمنى ان ننتهي من هذه الحالة الصعبة التي نعيشها وان نستطيع ان نعيش ببلد آمن حر مستقبل مثل ما نتمنى كلنا كلبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- وليد توفيق:هكذا أقيّم عام 2019..وأتمنى أن تنتهي هذه الحالة الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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