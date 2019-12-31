Google تردّ على بدرية طلبة وتكذّبها لهذا السبب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت شركة ​Google​ بياناً ردّت فيه على ما قالته الممثلة المصرية ​بدرية طلبة​ عن نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط الشركة.

وجاء في البيان:""بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وردّت بدورها طلبة على بيان الشركة هذا قائلة:"غوغل لا يمكن أن يستغني عن الصوت الذي يقدم هذا البرنامج، ولم أقل إنني قد أكون بديلًا عنه.

وأوضحت: "قررت أن أقوم بتسجيل هذا البرنامج بصوتي بعيداً عن غوغل وسيكون هناك لمحة كوميدية من خلال إفيهاتي، وعلى الجمهور أن يختار في النهاية".

وكانت طلبة تحدثت للمرة الأولى عن الموضوع في إتصال هاتفي لها ضمن برنامج مساء DMC، عندما قالت إن أحد معجبيها اقترح فكرة الاسترشاد بصوتها في أشهر الإفيهات، واستخدامه في تطبيق خرائط غوغل، وهي الفكرة التي لاقت استحسانها، مؤكدة أنه سيتم تدشين التطبيق قريباً.

وأضافت بدرية أنها بالفعل ستبدأ في تسجيل الإفيهات الأسبوع المقبل، استعدادا لإطلاق التطبيق، وللناس أن تختار بين تشغيل التطبيق بصوتها أو بصوت الرجل الأجش.