هذا ما تمنته احلام في العام الجديد

ميرنا وليد - بيروت - تمنت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ مع بداية العام الجديد ان يكون سعيدا خاليا من الأحزان، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: " اللهم اني استودعك عام مضى بأن تغفره لي وتعفوعني وتتقبله مني.. واستودعك اللهم عامي هذا اسألك بعاما لا تزوره أحزان ولا يدخله سوء بعافيه ورضا لا فاقدين ولا مفقودين.. واستودعك نفسي وأهلي وأحبابي فاحفظهم لي يا من لا تضيع عنده الودائع".

الجدير ذكره ان أحلام طرحت مؤخرا أغنيتها "أنا ما أدري عن الناس" ، كلمات بدربن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي.

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