خاص الفن - ورد الخال: "كلنا بمزاج سيء وهذه امنياتي للـ 2020"

ميرنا وليد - بيروت - لطالما كانت تجارب الممثلة ​ورد الخال​ قيمة فهي صاحبة خبرة كبيرة واستاذة بالتمثيل، وفي هذا اللقاء تحدثنا مع ورد عن العام 2019 وامنيات الـ 2020 . وقالت: "بالنسبة لي كانت سنة جميلة على الصعيد الشخصي فعلى الصعيد المهني استمريت بعملي وادوار جديدة ومختلفة وفيها نجاح وعمل كثيف. ومن بعد رمضان حضرت لاعمال جديدة قبل الثورة وكنت بصدد تقديم عدة اعمال ولكن طبعا حين حصلت الاوضاع الموجودة بلبنان تأجلت".

واضافت : "كان لدي مشروع بعيدا عن الدراما وهو برنامج تحدثنا فيه لكنه تأجل أيضاً، وايضا عمل كوميدي يتحضر على نار هادئة، فمنذ شهرين او 3 كان من المفروض ان اتحرك كثيرا بأعمالي لكنها تاجلت لانها اعمال محلية بمعظمها".

واستكملت: "بالـ 2020 تطلعاتي هي استقرار على الصعيد العام لانه ينعكس على عملنا وحياتنا ونفسيتنا. اتمنى ان تحمل بدايات السنة الجديدة حلولا لنا جميعا كي نعرف ان نستكمل اعمالنا لان تلك الاعمال لم يتم الغائها بل تأجلت ، اتمنى ان نستعيد نشاطنا".

واختتمت: "على الصعيد الشخصي فهو متعلق بالوضع العام، نحن بمزاج سيئ ولدينا نفس الهموم ونشعر بالشيء نفسه ، اتمنى ان نصل الى قرارات افضل ولا نرضى ان نعود الى الوراء املي ان يستعيد لبنان نشاطاته ".