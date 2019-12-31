وفاة مغنية بوب عالمية عن عمر الـ26 بظروف غامضة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت المغنية وكاتبة الأغاني الكندية ​كيلي فريزر​ يوم الخميس الماضي، في ظروف غامضة، وأسباب لم يكشف عنها بعد.

إشتهرت كيلي بمساراتها الشعبية EDM والهيب هوب وكلماتها السياسية. بالإضافة إلى موسيقاها، تم الثناء عليها بسبب ترويجها لحقوق الإنويت ومعارضتها للاستعمار والقوالب النمطية.

وكانت فريزر معروفة بجهودها في مجال الدعوة لثقافتها الأصلية ، وكتبت أو ترجمت الأغاني إلى لغة الإنويت في إينوكيتوت بهدف استخدام موسيقى البوب ​​لرفع مستوى الوعي بها.

بعد وفاتها، تم إنشاء صفحة GoFundMe لمساعدة إخوتها جيسي وماكس وراشيل، على دفع رسوم خدماتها التذكارية وغيرها من التكاليف.

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