داليدا عياش تفجع بوفاة جدها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت السيدة داليدا عياش زوجة الفنان اللبناني رامي عياش خبر وفاة جدها أبو فيصل جميل رشيد سعيد، اذ انها نشرت صور لها برفقته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، داعية له بالمغفرة والرحمة.

وعلّقت داليدا على الصور قائلة: "اجا النهار الي كنت خاف منو كل حياتي ، راح الغالي، قدوتي ونقطة ضعفي وقوتي، إنسان عظيم ما بيتكرر، الله يرحم روحك يا جدو"، وتلقّت عدد كبير من التعازي من قبل المتابعين.

من اسرة موقع "الفن" نتقدم من داليدا عياش وعائلتها بالتعازي، راجين من الله ان يسكن الفقيد فسيح جنّاته.

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