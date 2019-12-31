نسليهان أتاغول تحذف مشاهد جريئة لها من "إبنة السفير" لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - قررت الممثلة التركية ​نسليهان أتاغول​ حذف 15 مشهداً جريئاً لها من مسلسلها الجديد "إبنة السفير"، والذي تقوم ببطولته مع الممثل التركي ​إنجين أكيوريك​، وذلك إحتراماً لمشاعر زوجها ​قادير أوغلو​ وتجنباً لإنزعاجه.

وبحسب موقع "geece"، فإن أتاغول فضلت إحترام زوجها، مع العلم أنه لم يفرض عليها أية شروط متعلقة بالفن منذ زواجهما، مضيفاً أن القائمين على المسلسل لم يعترضوا على قرارها هذا، إنطلاقاً من أن المشاهد المحذوفة لا تؤثر على سياق القصة، بينما لم يبد زميلها في المسلسل آنجين أي انزعاج من قرار نسليهان خاصة أنه ليس من النجوم الذين يهتمون بوجود مشاهد جريئة ضمن أحداث أعماله الفنية.

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