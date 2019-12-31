تراند اليوم : أصالة توجه رسالة لجمهورها بمناسبة العام الجديد : أوعدكم بالتغيير

حرصت الفنانة أصالة علي توجيه رسالة لجمهورها بمناسبة حلول العام الجديد حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت أصالة، علي الصورة: “عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غدًا، علّه يأخذ معه ماأبكانا وأحزننا ، ويأخذ الضّعف المُهين ، والانكسار الّذي أرهقنا ، ونعد أنفسنا بعام جديد ، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحًا وأملّ ، ولعائلتي الغاليه الحبيبه الّتي ناضلت منّ أجلي ، وأصدقائي الأوفياء الّذين لايميلون لو مالت الحياة ، أعدكم جميعًا بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ، ليس هو فقط عام جديد ، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو ، كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير”.