تراند اليوم : نرمين ماهر تستقبل العام الجديد بإطلالة شتوية ناعمة-صورة

نشرت الفنانة نرمين ماهر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة جديدة لها من خلال احتفالها برأس السنة، وظهرت فى الصورة بإطلالة شتوية.

علقت الفنانةنرمين ماهر على الصورة قائلة: “سنة جديدة سعيدة”.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

???????????? بسم الله ما شاء الله جميلة صباح الفل والياسمين و السعادة

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كل سنه وانتي طيبه

جميله اوى

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى الماضي من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش.