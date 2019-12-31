فيلم ” يوم وليلة ” يواجه مشكلة مع الرقابة قبل عرضه بأيام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - يواجه صناع فيلم ” يوم وليلة ” أزمة مع الرقابة على المصنفات الفنية في مصر وذلك قبل أيام من طرح الفيلم في دور العرض السينمائي والذي كان من المقرر عرضه يوم 6 من شهر يناير المقبل .

وترجع تلك المشكلة إلى اعتراض الرقابة على فكرة الفيلم الذي تدور ضمن أحداثه علاقة صداقة وحب جمعت شابا مسيحيا بفتاة مسلمة .

وعلى جانب آخر فقد سبق وشارك الفيلم في الدورة الثانية من مهرجان ” الدار البيضاء ” للفيلم العربي بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي وحصل فيه أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية .

كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان ” مالمو ” للسينما العربية للعرض في ختام فعاليات الدورة التاسعة وهو العرض العالمي الأول للفيلم .

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي وخالد النبوي ودرة حنان مطاوع وخالد سرحان وسامي مغاوري ومحمد عادل وحمزة العيلي ومحمد جمعة.. ومن تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم .