الموت يفجع خالد سليم بأغلى الناس

متابعة بتجــــــــــرد: نشر المطرب خالد سليم، منشوراً عبر صفحته على فايسبوك، يعلن فيه عن وفاة عمته.
وقال سليم: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله وانتقلت بجوار ربها عمتي السيدة كوثر سليم سمارة، أرجو منكم الدعاء لها وقراءة الفاتحة، البقاء لله”.
ولم يعلن خالد عن موعد أو مكان العزاء، وعلق الكثير من زملائه وأصدقائه على المنشور حيث قدموا له العزاء داعين للراحلة بالرحمة والمغفرة.
وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل “بلا دليل”، والذي عرض الفترة الماضية، وشاركه في البطولة درة، ونيقولا معوض.
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