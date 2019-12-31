هل تتذكرون الشرطي حسان في “ضيعة ضايعة”؟ هكذا أصبح بعد 10 سنوات

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت على بعض الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لفتت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهر فيها الفنان السوري حسين عباس الذي اشتهر من خلال أداء دور الشرطي حسان في مسلسل “ضيعة ضايعة”.

وبدا فيها إلى جانبه الفنان القدير جرجس جبارة الذيجسد شخصية أبو نادر رئيس المخفر.

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وتناولت التعليقات التغيير الكبير الذي طرأ على شكل عباس وأشار الكثيرون إلى أنهم لم يتعرفوا إليه من النظرة الأولى. وأعربوا عن إعجابهم الشديد بأدائه كما بأبطال المسلسل وأحداثه.

ويشار إلى أن حسين شارك أيضاً في أعمال أخرى أبرزها مسلسلا “ناس من ورق” و”الواق واق” وفيلم “درب السما” ومسرحيات “جلجامش” و”رياح الحرق” و”حكايا الملوك”.