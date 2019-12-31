شكرا لقرائتكم خبر عن أحمر × أحمر.. رانيا يوسف تستقبل العام الجديد بفوتوسيشن كومبو "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة جمهوره ومتابعيها بجلسة تصوير جديدة "كومبو" ضمن 10 صور، تستقبل من خلالها العام الجديد، ارتدت فيها فستان أحمر اللون، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، لتهنئ متابعيها بـ 2020.

ويعرض حالياً للنجمة رانيا يوسف، مسلسلها "الأنسة فرح"، بمشاركة أسماء ابو اليزيد وإخراج أحمد الجندى، ولاقت الحلقتان الأولى والثانية صدى واسعاً، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية نسائية وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل ، خاصة أن جدتها علمتها الأصوال والأعراف فى المجتمع العربى.

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وكشفت الحلقات الأولى من المسلسل عن خطوط درامية محتلفة ومميزة لأبطال المسلسل، إذ أن (أحمد مجدي) وزوجته (هبة عبد العزيز) يفشلان فى الأنجاب، تحاول نادين- هبة عبد العزيز الحمل عن طريق التلقيح، ولكن بسبب خطأ الدكتورة علياء (مريم الخشت) شقيقة شادي، ثم تطورت الأحداث لتحقن اسماء أبو اليزيد - الآنسة فرح عن طريق الخطأ.

ويعتبر مسلسل "الأنسة فرح" بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، مقتبس من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير Jane The Virgin ، والذى لاقى نجاحا كبيرا وأصداء واسعة بعد عرض جميع مواسمه، خاصة انه يتضمن العديد من القضايا الانسانية والعاطفية والرومانسية ، وقد ترشح مسلسل Jane the Virgin لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز و 65 ترشيح.

يشار إلى أن مسلسل "الأنسة فرح" بطولة النجوم رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.