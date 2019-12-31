شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة أحلام لجمهورها في الساعات الأخيرة من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غردت النجمة الإماراتية أحلام، برسالة إلى جمهورها عبر حسابها على موقع تويتر، في الساعات الأخيرة من عام 2019 متمنيه أن العام الجديد يكون خيرعلى الجميع.

وكتبت أحلام، قائلة:" اللهم اني استودعك عام مضى بأن تغفره لي وتعفوعني وتتقبله مني.. واستودعك اللهم عامي هذا اسألك بعاما لا تزوره أحزان ولايدخله سوء بعافيه ورضا لافاقدين ولا مفقودين.. واستودعك نفسي وأهلي وأحبابي فاحفظهم لي يا من لا تضيع عنده الودائع"، وبعد تغريدتها هنأها جمهورها بالعام الجديد، متمنين لها سنة سعيد والمزيد من النجاح.



أحلام

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وطرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا ما أدري عن الناس" ، كلمات بدربن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبومنذرومكساج جاسم محمد، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

وكشفت أحلام عن سعادتها البالغة بتقديم أغنيتها الجديدة "أنا ما ادري عن الناس"، والتي تحمل بصمات الموسيقار طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها الفنية، أن تسيرعلى الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبلها.

وأشارت أحلام إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، متمنية أن تنال الأغنية الجديدة إعحاب الجمهور.

وكان عام 2019 حافلاً بالنجاحات بالنسبة للنجمة أحلام، أحيت أحلام سلسلة من أضخم الحفلات أبرزها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كما شاركت أحلام للموسم الثاني على التوالي في لجنة مدربي برنامج ذا فويس وشاركها بهذه المهمة في الـ2019 الفنانين راغب علامة، سميرة سعيد ومحمد حماقي.