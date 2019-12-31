شاهد .. مسن يكتب وصيته على علبة “ مناديل ” في المستشفى قبل وفاته بعدة ساعات

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وصورا لشيخ مسن يدعى ” محمد بن عثمان الغامدي ” وهو يكتب وصيته قبل وفاته بعدة ساعات وهو داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها مستشفى الملك فهد بجدة .

ظهر الشيخ الراحل في الصور و مقطع الفيديو وهو يقوم بكتابة وصيته بخط يده على علبة مناديل بعدما شعر بقرب الأجل .

وكتب في الوصية : ” أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأوصيكم بأمكم وأختكم ومحبتكم لبعضكم ومساعدتكم لبعض والشيمة فيما بينكم .. وأوصيكم بعدم النوح علي أو الندب والله يحفظكم ويوفقكم لكل خير .. والله الله في الصلاة والمحافظة الدائمة عليها ” .