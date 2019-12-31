كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - صدمت لينا ابنة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ والدها مرّة ثانية بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها شبه عارية. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد صورتها العارية.. صدمة جديدة من لينا لوالدها أحمد الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.