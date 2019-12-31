شاهدوا.. بسمة وهبة تعيش معاناة بسبب اولادها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - نشرت الاعلامية المصرية ​بسمة وهبة​ مقطع فيديو جديد، كشفت من خلاله عن معاناتها بسبب عدم اهتمام أبنائها ببرودة الطقس، اذ انها نشرت مقطع فيديو يظهر تشغيل اولادها المكيف رغم انخفاض درجة الحرارة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: “يرضيكم اللي أولادي عاملينه ده! جيل ايه المهبب ده”.

الجدير ذكره أن بسمة وهبة كانت قد كشفت مؤخرا انها تعرضت لمحاولة قتل، أثناء تقديمها احد برامجها، اذ أكدت أنها حينها تعرضت لحادث سيارة مدبر، وأن هناك سيدة كانت تدور حولها الشبهات، من دون أن تكشف هويتها.

وعلى صعيد آخر صنفت وهبة نفسها بأنها من أفضل 3 إعلاميات في مصر، خلال مقابلة مع برنامج “تفاعلكم” عبر قناة “العربية”.