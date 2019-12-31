متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عد من الحسابات الناشطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للفنان المصري محمد سعد المعروف بشخصية اللمبي.
وبدا فيها وهو يعتمد الشاربين الطويلين الشهيرين ويضع النظارات السوداء. وركزت الكثير من التعليقات على شكله حيث رأى بعض المتابعين أنه تغيراً قليلاً فيما أشار آخرون إلى العكس.
ويشار إلى أن الفنان كشف مؤخراً سبب انسحابه من العرض المسرحي “علاء الدين” الذي يشارك فيه الفنان أحمد عز.
وأوضح في لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC إنه لا يجيد العمل في المسرح الغنائي الاستعراضي الذي أراد مخرج العمل مجدي الهواري تقديمه.
وأضاف أنه لا يستطيع الغناء والرقص بل إضحاك الجمهور فقط متمنياً لفريق العمر التوفيق والنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب عن الشاشة.. هل تغير “اللمبي” كثيراً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.