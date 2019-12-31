بعد غياب عن الشاشة.. هل تغير “اللمبي” كثيراً؟

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عد من الحسابات الناشطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للفنان المصري محمد سعد المعروف بشخصية اللمبي.

وبدا فيها وهو يعتمد الشاربين الطويلين الشهيرين ويضع النظارات السوداء. وركزت الكثير من التعليقات على شكله حيث رأى بعض المتابعين أنه تغيراً قليلاً فيما أشار آخرون إلى العكس.

ويشار إلى أن الفنان كشف مؤخراً سبب انسحابه من العرض المسرحي “علاء الدين” الذي يشارك فيه الفنان أحمد عز.

وأوضح في لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC إنه لا يجيد العمل في المسرح الغنائي الاستعراضي الذي أراد مخرج العمل مجدي الهواري تقديمه.

وأضاف أنه لا يستطيع الغناء والرقص بل إضحاك الجمهور فقط متمنياً لفريق العمر التوفيق والنجاح.