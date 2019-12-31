متابعة بتجــــــــــرد: أشعلت النجمة بلقيس فتحي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو رومنسي برفقة زوجها.
وجاء هذا بعدما نشرته على حسابها الخاص على “إنستجرام” وظهرت فيه وهي تركض في اتجاه زوجها الذي قام باحتضانها.
ولفتت في التعليق إلى أنها فعلت ذلك لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لزواجهما. وكتبت: “الله لا يغير علينا الا للأحسن. الله لا يفرقنا. الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له. أحبك️ قدام الله وخلقه. ذكرى زواجنا الثالثة”.
وحققت في ساعات قليلة أكثر من 650 ألف مشاهدة كما أطلقت موجة واسعة من التعليقات. وتمنى الجميع لها ولزوجها دوام البقاء معاً ولفت بعضهم إلى أنهما يشبهان أبطال الأفلام الرومنسية.
على صعيد آخر تصوّر بلقيس خلال الأيام المقبلة أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، على أن يبصر العمل النور مطلع عام 2020 القادم.
تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس وزوجها يحتفلان بذكرى زواجهما كما في الأفلام الرومنسية.. شاهدوا ما فعلاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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