أحمد الفيشاوي يتجاهل أزمة ابنته ويثير ضجة جديدة.. اكسسوارات نسائية وحركات طفولية

متابعة بتجـــــــــرد: في أول ظهور له بعد أزمة نشر ابنته لينا صورة على حسابها بإنستغرام ظهرت فيها شبه عارية، نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه على موقع “إنستجرام” مقطع فيديو، أثناء غنائه أغنية راب داخل سيارته، معلقًا على الفيديو “شغل قديم”.

وتلقى الفيشاوي تعليقات انتقدت ظهوره خلال الفيديو، مرتديًا حلقاً ونظارة شمس نسائية ضخمة إضافة الى طريقة رقصه، لافتين الى انه غير مكترث لأهمية ما تقوم به ابنته في الغربة ويتصرف بطريقة طفولية غير مسؤولة.

ويشارك الفيشاوي حالياً، في فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبي، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمد حماقي، بعد مشاركته كمساعد مخرج في أكثر من تجربة.