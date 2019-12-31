محمد هنيدي سعيد بهذا الأمر.. ما علاقة “عنتر ابن شداد”؟

متابعة بتجــــــــرد: أعرب الفنان محمد هنيدي، لموقع BBC News، عن سعادته البالغة بسبب عرض فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” على شاشة التلفزيون.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل، وبطولة، محمد هنيدي، درة، خالد سرحان، باسم سمرة.

تدور قصة الفيلم حول شخصية حفيد “عنترة بن شداد”، التي يجسدها محمد هنيدي الذي يتصارع مع “أسد الرجال”، ويجسده خالد سرحان، للفوز بجميلة القبيلة، وتقوم الفنانة درة بدور الفتاة الجميلة.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” يأخذ طابع كوميدي خلال أحداثه، التي تدور في زمن التطور التكنولوجي بكل ما فيه من متناقضات مع زمن عنتر ابن شداد.