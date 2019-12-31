ليبرون جايمس يتربع على عرش لقب “رياضي العقد”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد مرور ما يقارب الـ 10 سنوات، أصبح اللاعب الشهير ليبرون جايمس رقماً صعباً في عالم كرة السلة حيث تربع بسبب إنجازاته على عرش لقب “رياضي العقد”. ويأتي هذا اللقب بعد أن حاز على ثلاث بطولات، خاتم كليفلاند، والدوري 3 مرات. وبهذا يمكن القول أن ليبرون قد سيطر على الفوز لمدة عقد كامل.

وقال جايمس في تصريح له لإحدى الصحف:” إنها 10 سنوات أخرى تعلمت منها الكثير رغم الشدائد والمخاطر والأيام الرائعة والسيئة أيضاً. وأي شخص ذكي يريد أن ينمو سوف يتعلم من كل تلك التجارب. منذ 10 سنوات كان عمري 25 عاماً واليوم أنا على أبواب الـ 35، وحالياً أتواجد بمكان أفضل بكثير في حياتي، وأعرف جيداً إلى ماذا أريد أن أصل في هذه الحياة”.

ويتفوق جايمس على توم برايدي، يوسين بولت، ليونيل ميسي ومايكل فيلبس من ناحية عدد الجوائز، وهو على مرمى 309 نقاط من اجتياز كوبي براينت في قائمة النقاط منذ بداياته.

ويقول جايمس أنه لا يحاول حساب هذه النقاط، بل يطمح لكسر الرقم القياسي الذي سجله كريم عبد الجبار كأعلى نقاط تم تسجيلها على الإطلاق.

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وعلّق اللاعب الشهير على هذا الموضوع قائلاً:” قد أكون كاذباً إن قلت أنني لا أرى ذلك الفرق البسيط في النقاط، لكنني لا أفكر في كيفية التفوق على هذا الرقم. والسبب يعود الى أني لم أفعل ذلك خلال مسيرتي أبداً، فمن عادتي في الحياة أن أترك كل شيء يأتي وحده”.

وكان جايمس قد استخدم صوته وموقعه لدعم قضية مكافحة “وحشية رجال الشرطة تجاه الموقوفين”، كما أظهر دعماً كبيراً لكولين كايبرنيك ولا يخشى أن يعبر عن رأيه حتى لو قوبل بالإنتقادات.

وصرح قائلاً:” أنا لست نادماً، ليس هناك لحظة خلال العقد الماضي أتمنى أن أعود بها الى الوراء، وإن كان هناك موقفاً سيئاً أو شعرت أنه يجب أن يكون أدائي أفضل، فقد تعلمت منه للمستقبل”.