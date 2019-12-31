مؤسس فيسبوك خامس أغنى شخص بالعالم.. كم تبلغ ثروته؟

متابعة بتجــــــــرد: على الرّغم من المشكلات التي لا تفارق شركة فيسبوك، بشأن خصوصية بيانات المستخدمين وغيرها من الأمور الحساسة، إلا أن ذلك، لم يمنع مؤسسه مارك زوكربيرغ من زيادة حجم ثروته هذا العام بفضل أرباح منصَّاته الاجتماعية. إذ ارتفعت ثروة زوكربيرغ بمقدار 27.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري، لتصل ثروته إلى إجمالي 79.4 مليار دولار.

جاء زوكربيرغ البالغ من العمر 35 عاماً، في المرتبة الخامسة ضمن قائمة فوربس الأميركية لأغنى 500 شخص في العالم، على الرّغم من أنه كان عاماً صعباً عليه وعلى شركته الضخمة.

في شهر أكتوبر الماضي، أدلى مارك زوكربيرغ بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، في العاصمة الأميركية واشنطن، حول المخاوف المتعلقة بملكية تطبيقات واتساب وإنستغرام وخدمة فيسبوك ماسنجر، وكل ما يتعلّق باحتكار وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى شهادته، حول كيفية تعامل شركته مع المعلومات الزائفة والمضللة، التي تنتشر بكثرة على منصَّة فيسبوك. ظهر مارك أيضاً في مبنى مكتب “ريبرن هاوس” بمبنى الكابيتول هيل، بعد اتهامه بسلوك مناهض للمنافسة، مما جعل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، تفتح تحقيقاً موسعاً على مدى العامين الماضيين.

وفي نوفمبر الماضي، ظهر مارك هذه المرة مع زوجته “بريسيلا تشان”، أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة من من “Breakthrough” في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وهي الجائزة المتخصصة في علوم الفيزياء والرياضيّات، والمعروفة بجائزة أوسكار العلوم، التي يساهم زوكربيرغ في رعايتها.

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وقال مارك حينها: “قدمنا الليلة جائزة الفيزياء الرئيسية إلى فريق Event Horizon Telescope، الذي نجح في التقاط أول صورة لثقبٍ أسودٍ هائل، تهانينا للحائزين على جائزة Breakthrough هذا العام”.

وفقًا لمؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات، فإن أغنى 500 شخص في العالم، لديهم الآن ثروة مجتمعة تبلغ 5.9 تريليون دولار، بزيادة قدرها حوالي الربع مقارنة بالعام الماضي.

وقد احتل جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون القائمة، كأغنى شخص في العالم، مع بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وبرنارد أرنو، ووارن بوفيت.

وكان بيزوس خسر جزء كبير من ثروته، بسبب طلاقه من زوجته، التي تبلغ من العمر 23 عاماً ماكينزي، خلال الصيف الماضي.