كارول سماحة في “موسم الرياض”.. الجمهور يتفاعل والحماس في أوجه

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة أوّل حفل جماهيري لها في المملكة العربية السعودية، وذلك مع بداية عام 2020.

ومن المقرر أن تلتقي كارول جمهورها في السعودية مساء 4 كانون الثاني/يناير من العام الجديد، في حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات “موسم الرياض”، يشاركها فيه كل من الفنانة اللبنانية يارا والفنان الشامل مروان خوري.

كارول سماحة أعربت عن سعادتها بلقاء الجمهور السعودي الذي وصفته بالجمهور الذواق والرائع من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” أرفقتها ببوستر السهرة، فكتبت: “سعيدة جدا بلقائي بأهل المملكة العربية السعودية الذواق والرائع، ولأول مرة في موسم الرياض ليلة السبت ٤ يناير ٢٠٢٠”.

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وفور انتشار بوستر الحفل، انهالت التعليقات على كارول سماحة من محبّيها في المملكة السعودية، حيث أعربوا عن حماسهم للقائها في واحدة من أضخم حفلات “موسم الرياض” الذي انطلق منذ عدّة أشهر، واستضاف نخبة من أهم الفنانين العرب.

ستقدّم كارول خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وتحديداً الأغاني التي كان لها وقعاً خاصاً على الجمهور السعودي في مشوارها الفني.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، كانت فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”.