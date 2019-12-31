أحلام تودّع عام النجاحات.. وهذه رسالتها في الساعات الأخيرة من 2019

متابعة بتجـــــــــرد: مع نهاية سنة 2019، توجهت النجمة الإماراتية أحلام برسالة مؤثرة إلى الجمهور من خلال حسابها على موقع “تويتر”.

ونشرت أحلام تغريدة، تمنت فيها من رب العالمين أن يكون العام الجديد، عاماً لا تزوره الأحزان ولا يدخله سوء فكتبت: “اللهم اني استودعك عام مضى بأن تغفره لي وتعفو عني وتتقبله مني.. واستودعك اللهم عامي هذا اسألك بعاما لا تزوره احزان ولايدخله سوء بعافيه ورضا لافاقدين ولا مفقودين.. واستودعك نفسي واهلي واحبابي فاحفظهم لي يا من لا تضيع عنده الودائع”.

وكان عام 2019 حافلاً بالنجاحات بالنسبة للنجمة أحلام، فعلى صعيد الإصدارات الفنية، طرحت نجمة الخليج الأولى في هذا العام ثلاث أغنيات تصدّرت بها سباق الأغاني العربية في بلدان الخليج والوطن العربي، وهي “أبرحل” كلمات حسن عبدالعزيز وألحان ياسر بوعلي وتوزيع عصام الشرايطي، و”أنا ما أستغني” كلمات منصور الشادي – ألبلوي وألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، و”أنا ما ادري عن الناس” كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار د.طلال وتوزيع يحيى الموجي.

ومن ناحية الحفلات الغنائية، التقت أحلام جمهورها في سلسلة من أضخم الحفلات أبرزها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

كما شاركت أحلام للموسم الثاني على التوالي في لجنة مدربي برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي”، وشاركها بهذه المهمة في الـ2019 الفنانين راغب علامة، سميرة سعيد ومحمد حماقي. وكانت أحلام في كل أسبوع تتحوّل إلى حديث الجمهور، فتنهال عليها الإشادات حول إطلالاتها واللوكات التي تختارتها وتتّسم جميعها بالرقي والأناقة.