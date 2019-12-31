من 2010 إلى 2019.. إليكِ أسوأ صيحات الأزياء التي اجتاحت ساحة الموضة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اقتراب عام 2019 من نهايته، حان الوقت لإلقاء نظرة على ساحة الموضة في السنوات العشر الأخيرة، والتعرف على العديد من اتجاهات الموضة القبيحة والغريبة التي برزت لفترة من الزمن قبل أن تختفي من جديد.

2010: حذاء كعب الهرة "Kitten Heels"

أعلنت مجلة هاربرز بازار للموضة عن عودة صيحة كعب الهرة بقوة خلال سنة 2010، وهي الصيحة التي لاقت الكثير من الحب والكراهية في الوقت نفسه، وكانت عرّابة الموضة ورئيسة تحرير مجلة فوغ "آنا وينتور" أول من احتضنتها، كما ظهرت على مدارج العديد من دور الأزياء الشهيرة، بما في ذلك غيامباتيستا فالي وكريستيان لوبوتان في ذلك الوقت.

2011: ظهور الحذاء الرياضي بكعب الودجز العريض

هذا الاتجاه المشكوك فيه حظي بشعبية من قبل أشهر المصممين، بما في ذلك إيزابيل مارانت ومارك جايكوبس، كما عزز نفسه بقوة بين الأنماط الأكثر تميزًا في سنة 2011. وتشمل قائمة عشاق هذا النمط الرياضية العديد من النجمات، أمثال غوين ستيفاني وكاتي بيري.

2012: عودة البنطلون الفضفاض من فترة التسعينات

حقق البنطلون الفضفاض المستوحى من التسعينيات عودة قصيرة في عام 2012، وكان نجم البوب الكندي جاستين بييبر أول من تبنى هذه الصيحة، والسبب في شعبيتها في تلك الفترة. كما شوهدت النجمة ديمي لوفاتو وهي ترتدي زوجًا من بنطلون MC Hammer المستوحى من تسعينيات القرن الماضي في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2017، ولكن يبدو أن الصيحة لم تثر اهتمام باقي المشاهير وعشاق الموضة، ما أدى إلى اختفائها كليًا.

2013: توبات بقصة البيبلوم

شهد سنة 2013 عودة توبات البيبلوم بكثرة سواء على المنصات أو على السجاد الأحمر خلال موسم الجوائز، وصولًا إلى متاجر البيع بالتجزئة الشعبية.

2014: بنطلون الجينز الممزق

كان الجينز الممزق اتجاهًا قويًا طوال منتصف العقد الحالي، ولكن في عام 2014 برز بقوة وبصورة ظلية مكونة من الثقوب أكثر من قماش الدنيم.

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2015: قلادة الشوكر

سيطرت قلادات الشوكر على عرش الإكسسوارات خلال سنة 2015، ومن اتجاهات التسعينيات التي عادة بقوة هذا العقد، وقد أصبحت أكثر شعبية بعد أن تبنتها العديد من النجمات أمثال أريانا غراندي وجيجي حديد.

2016: الكروب توب / القميص القصير

كان من المستبعد الدخول إلى متجر والعثور على توب طويل في عام 2016، حيث سيطرت صيحة الكروب توب على كل شيء من المنصات إلى إطلالات ستايل الشارع، ولكن بالرغم من شعبيتها وكونها صعبة الارتداء والتنسيق، جعلتها غير ملائمة لأذواق مختلف النساء.

2017: الأحذية الشفافة

تربعت الأحذية الشفافة على عرش أبرز الأحذية الرائجة خلال سنة 2017، وذلك بعد أن عرضت شانيل زوجًا من البوت الشفاف المرتفع حتى الفخذ على مدرجها في سبتمبر 2017، إلى جانب أنماط أخرى مصنوعة من قماش PVC الشفاف، وبعد ذلك طرحت العديد من العلامات التجارية نسختها الخاصة من هذا النمط غير المتوقع، كما احتضنت نجمة الواقع كيم كارداشيان هذا الإتجاه بالكامل منذ ذلك الحين.

2018: النظارات الشمسية الصغيرة

سخر العديد من المشاهير من ريان رينولدز وآن هاثاواي من صيحة النظارات الشمسية الصغيرة التي تربعت على عرش الإكسسوارات في عام 2018.

كما شوهدت العديد من المؤثرات أمثال ريهانا وكيندال جينر بهذه الصيحة المستوحاة من الفيلم الايقوني ماتريكس.

2019: صيحة البنطلون المنعدم

احتضن العديد من المشاهير اتجاه "no-pants" هذا العام، بما في ذلك ريهانا وعضوات عائلة كارداشيان والعارضة هايلي بالدوين إلى جانب نجمة البوت أريانا غراندي، لكننا نأمل ألا يكون الوقت قد فات للتخلص من هذه الصيحة مع استقبالنا عام 2020، لأنها صيحة مبتذلة ولا معنى لها.