بدرية طلبة تدفع موقع غوغل للتدخل على طريقتها.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بخبر تعاقد شركة غوغل الأميركية مع الفنانة المصرية بدرية طلبة، من أجل وضع صوتها في تطبيق الخرائط.

الخبر الذي من الواضح أنه كان مجرد مزحة من قبل أحد الأشخاص، تم تداوله بين عدد من رواد السوشال ميديا على أنه حقيقي، ليبدأ رواد هذه المواقع بالتفاعل مع الخبر بشكل كبير، الأمر الذي تسبب بتصدر اسم الفنانة المصرية لقائمة الأكثر تداولًا في محرك البحث غوغل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ اضطرت غوغل لنفي الخبر رسميًا عبر حسابها الرسمي في تويتر باللغة العربية، ولكن بطريقة فكاهية لتتناسب مع الخبر واسم الفنانة، فكتب الحساب قائلًا: ""وده حصل هاو ماتش أو كلوك؟!"، وأضاف الحساب في تغريدة أخرى: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح. بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة"، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت".

وأثار هذا الخبر موجة من السخرية عبر تويتر، في البداية تفاعل عدد كبير من الجمهور متخيلين صوت طلبة في غوغل وكيف ستكون الطريقة، فيما أبدى آخرون استغرابهم من انتشار هذا الخبر، وتفاعل عدد من الأشخاص معه وتصديقه كأنه حقيقه دفعت شركة غوغل للتدخل من أجل نفيه.

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وبدرية طلبة هي فنانة مصرية عرفت بتقديم الأدوار الكوميدية، كما اشتهرت من خلال دورها المميز في فيلم "لا تراجع لا استسلام – القبضة الدامية" من بطولة الفنان أحمد مكي والفنان ماجد الكدواني، بالإضافة للفنانة دنيا سمير غانم، وقدمت طلبة في العمل شخصية المترجمة لأحد الأشخاص الأمريكيين بطريقة فكاهية ومميزة.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفنانة المصرية فيلم "شيكامارا"، "خالتي فرنسا"، "صايع بحر"، "زكي شان" وعدد كبير من الأعمال السينمائية الأخرى بالإضافة للأعمال التلفزيونية.

هذا ومن المقرر أن تشارك بدرية طلبة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فالنتينو" إلى جانب الفنان المصري عادل إمام، وعدد كبير من النجوم.