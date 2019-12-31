أنور حديد يكمل إطلالته بالكوفية الفلسطينية.. ويداعب بها حبيبته دوا ليبا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسير علاقة المغنية العالمية دوا ليبا، 24 عامًا، وحبيبها عارض الأزياء وشقيق جيجي وبيلا "أنور حديد"، 20 عامًا، في منحنى الجدّية منذ بداية مواعدتهما لبعضهما في الصيف الماضي.

وفي موسم الإجازات الحالي، اختار العشيقان الشابان تمضية الوقت مع بعضهما في أحد الفلل الفاخرة التي تقع في المدينة الساحلية الخلابة ميامي، عاصمة ولاية فوريدا، وقد تواجد معهما أيضًا مجموعة من الأصدقاء.

التقطت عدسات الباباراتزي مساء أمس الإثنين صور ليبا بينما كانت تمارس رياضة اليوغا أمام بركة سباحة الفيلا، وخلال ذلك كانت تحتسي المشروبات الروحية أيضًا.

ارتدت المغنية إطلالة كاجوال مريحة تألفت من كروب توب أبيض ذي حواف حمراء كشف عن معدتها الممشوقة، ونسقته مع بنطلون جينز بقصة الكاروت "الجزرة"، واعتمدت تسريحة الكعكة الخلفية مع تخليها عن وضع مساحيق التجميل.

ويبدو أنّ دوا تستغل وقت الإجازة بالراحة والاستجمام قبل أن تدخل عام 2020، والذي ستطلق من خلاله ألبومها القادم.

حظيت نجمة أغنية One Kiss على الدعم المطلوب من قبل أصدقائها، وبالأخص من حبيبها أنور الذي يصغرها بـ 4 أعوام، إذ تواجد معها في الفيلا وكان يساعدها أثناء ممارستها لليوغا عن طريق دعم توازنها.

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وعلى صعيد إطلالة عارض الأزياء الصاعد، فقد ارتدى حديد بنطلونًا كحلي اللون، نسقه مع تي شيرت أسود بطبعة أمامية بيضاء، وجاء من الخلف بستايل الألوان المائية، كما أضاف عنصرًا عربيًا لإطلالته، ألا وهو الكوفية الفلسطينية، حيث وضعها في لحج الحزام بطريقة عصرية.

وفي إحدى اللقطات، قامت دوا بخلع تي شيرت أنور لتعرض مجموعة الوشوم التي تغطي جسده أمام أصدقائها، وعندها بدأ الحبيبان بمداعبة بعضهما بشكل مشاكس.

وعلى صعيد آخر، كانت دوا ليبا قد أحدثت ضجة بسبب أحد الصور التي شاركتها عبر حسابها في إنستغرام، والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 37.6 مليون متابع، حيث نشرت صورة للمناكير الاستثنائي الذي اعتمدته لأظافرها.

جاء المناكير الذي اعتمدته مُختلفًا تمامًا عمّا نراه، فكل أظفر كان لا يشبه الذي بجانبه، وطغت ألوان الأسود والأبيض والأصفر عليه، باستثاء أظفر جاء بتوليفة ألوان قوس قزح.

وفي تعليقها على الصورة، شكرت دوا خبيرة المناكير التي لونت أظافرها، وتدعى "مي كواجيري"، ويتابع حسابها على إنستغرام 212 ألف متابع.