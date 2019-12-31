تركي آل الشيخ يتوعد المتورطين باستضافة صلاح الأخفش في السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توعد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ المتورطين في استضافة الفنان اليمني صلاح الأخفش لإحياء حفل غنائي في السعودية، ضمن مهرجان أنغامي بمدينة جدة، وذلك بعدما أعرب الكثيرون عن غضبهم إزاء هذا الأمر، خاصًة أن الفنان اليمني غير مرغوب فيه.

وحرص تركي آل الشيخ، على احتواء غضب السعوديين من خلال تدخله بينهم وتركه لتغريدة عبر "تويتر" أكد فيها أنه سيفتح تحقيقًا موسعًا حول هذه الاستضافة التي أعلن عنها الفنان اليمني، وقال "آل الشيخ" في تعليقه: "هذا شيء غير مقبول تمامًا، وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالًا".

وحرص مسؤولو مهرجان انغامي بمدينة جدة، على إصدار بيان برأوا فيه أنفسهم من هذا الأمر، خاصًة مع تداول الأمر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في البيان الذي بثّه تركي آل الشيخ عبر حسابه عبر موقع التغريدات "تويتر" في إطار احتوائه لغضب المتابعين: "نحن مهرجان أنغامي الترفيهي ننفي حفلة صلاح الأخفش حيث إنها ليست مدرجة من ضمن فعاليات أنغامي وتقبلوا تحياتنا".



وحسم مسؤولو شركة أنغامي الموسيقية جدلًا آخر بعدما ورد اسمهم في الأمر واتهام البعض بأنهم المسؤولون عن المهرجان عامة، وبالتالي استضافة صلاح الأخفش، فأكدوا في بيان عبر الحساب الموثق للشركة على موقع تويتر جاء فيه: "يهمنا التأكيد أن لا علاقة بيننا والحدث في جدة على الإطلاق ولا من دعوة لأمثال هؤلاء الأشخاص للمشاركة".

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وأكد البيان أن أي حفل تنظمه الشركة لا يكون إلا بموافقة رسمية وتصريح من الهيئة العامة للترفيه، إذْ جاء في بقية البيان: "كالعادة لن يكون لنا أي نشاط إلا بالتنسيق وموافقة هيئة الترفيه، ونتمنى كل التوفيق للمملكة العزيزة وشعبها الغالي".

وأبدى المغردون عبر "تويتر" اعتراضهم على استضافة صلاح الأخفش كونه "إرهابي" بحسب وصفهم له، متمنين منعه احترامًا للشهداء والجنود البواسل، خاصًة أنه من المتعاطفين مع الحوثيين في اليمن، مطالبين بملاحقة ومعاقبة كل من تورط في هذا الأمر.

وأشار البعض إلى أن صلاح الأخفش صاحب أغنية "قولوا لسلمان أخو شارون بايندم"، المسيئة للملك سلمان، موضحين أن حضوره للمملكة يفتح الباب أمام أي شخص بأن يسيء كما يريد ثم يصبح على قائمة المدعوين لاستضافتهم في حفلات غنائية، بل وتكريمهم. وطالب البعض بوضع منصة يُدرج فيها جميع أسماء من أساءوا للمملكة وحرمان أي شخص من الحضور للمملكة.

يُشار إلى أن هذه البلبلة أُثيرت فور كتابة صلاح الأخفش تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها إنه تم دعوته لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية يوم 2 يناير المقبل في مهرجان أنغامي الترفيهي بمدينة جدة.