إنجي المقدم تؤكّد أن "رأس السنة" يحمل فكرة

قالت الفنانة، إنجي المقدم، إن فيلم "رأس السنة" يحمل فكرة، ويوجه رسالة هامة للمجتمع، متمنية أن يحقق الفيلم لدى عرضه النجاح المنشود.وأضافت إنجي، أنها تجسد شخصية تدعى مريم، تواجه الكثير من المشكلات مع زوجها، وتحاول إيجاد حلول لمواجهة هذه الخلافات، مشيرة إلى أن أحداث الفيلم - الذي ينتمي لنوعية أفلام "اليوم الواحد" - تدور حول طبقة معينة في ليلة "رأس السنة" ويتعرض أبطاله لعدة مواقف طوال العرض، لافتة إلى أنها تسعى لاختيار أدوار مختلفة تتقمص شخصياتها.

جدير بالذكر أن أحداث فيلم "ليلة رأس السنة " تدور في محافظة البحر اﻷحمر، بين عالم اﻷثرياء داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف الصعبة عندما يلتقون معا. يشارك في بطولة الفيلم الفنانون: محمد ممدوح، وإياد نصار، وشيرين رضا، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف: محمد حفظي، وإخراج محمد صقر..

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