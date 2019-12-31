أحمد آدم يؤكّد أن "يا تصيب يا تخيب" تطلبت مجهودًا كبيرًا

أعرب الفنان أحمد آدم عن سعادته الكبيرة بالعودة للوقوف على المسرح، بعد غياب امتد لتسع سنوات تقريبًا، من خلال مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، التي عرضت في السعودية.وقال أحمد آدم لبرنامج "The Insider بالعربي" إن للجمهور السعودي والخليجي معزة خاصة لديه، نظرا لاهتمامه بالأفلام والمسرحيات المصرية، ولذلك كان يتمنى الوقوف أمامه بعمل مشرف، مضيفًا أن المسرحية تتطلب مجهودا كبيرا، فهي قائمة على كوميديا "الڤودڤيل" وسوء التفاهم، وتتميز بحبكة درامية محكمة. قد يهمك ايضاً: تعرّف على قصة "قرمط بيتمرمط" لأحمد آدم وأسباب اعتذار وفاء عامر أحمد آدم يعيد شخصية "القرموطي" للسينما في فيلم جديد

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