رانيا فريد شوقي تؤكد أن العمل مع يحيى الفخراني نجاح

القاهرة - لايف ستايل
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي: "إنها تعتبر مشاركتها في مسرحية «الملك لير» فرصة كبيرة وإضافة قوية في مشوارها الفني، مؤكدة أن الفنان الكبير يحيى الفخرانى كان يساعدها في نطق اللغة العربية الفصحى بالعرض المسرحى، وكان يشعر معه الجميع بالأمان والطمأنينة. وأشارت رانيا، أن عودة القطاع الخاص للإنتاج المسرحى كان ضروريًا جدا، وأن وجود فنانين كبار بالمسرحية دفعها لقبول المشاركة في «الملك لير» الذى تم تقديمه في عدة بلدان بمعالجات ورؤى مختلفة، علاوة على أنها لم تتردد في الموافقة على المشاركة بالمسرحية رغم تقديمها من قبل على خشبة المسرح القومي.
أكدت رانيا أنها سعيدة بردود الأفعال تجاه المسرحية، لأنها تعتبرها أنها أعادت الحياة من جديد للمسرح المصري.وعن عملها مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، قالت: إن العمل معه يوفر الطمأنينة والنجاح لمن حوله، لأنه فنان كبير لديه رؤية ومثقف للغاية ويلقى بظلاله على المحيطين به ويقدم كل الحب والتقدير والخبرات لكل من يعمل معه دون أى بخل.
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