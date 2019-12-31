محمد سعد يؤكد أنه سيقضي ليلة رأس السنة في المنزل

أكد الفنان محمد سعد أنه سوف يقضي ليلة رأس السنة في منزله يشرب شاي باللبن مع الكيك، وعلى صعيد أعماله الفنية قال سعد، إنه يقرأ عددا من الأعمال خلال الفترة الحالية ما بين سينما ودراما، والعمل الذي سيتم تجهيزه، وسيبدأ تصويره، رافضا الإفصاح عن التفاصيل.

ويعرض للفنان محمد سعد خلال الفترة الحالية الجزء الثاني من فيلم"الكنز- الحب والمصير" الذي تدور أحداثة في صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.

فيلم”الكنز 2″ من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمته محمد سعد،محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل،أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.

وحقق الجزء الأول من فيلم الكنز نجاحًا في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.

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