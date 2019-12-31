أبلة فاهيتا تكشف دعاءها السرّي مع لميس الحديدي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الدمية "أبلة فاهيتا" عن دعائها الخاص الذي تردده في سرّها للإعلامية لميس الحديدي خلال استضافتها في برنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث ومنصات التواصل الاجتماعي. وتلت الدعاء الذي جاء نصه: "يا رب ارزقني ثروة ساويرس وإخوته، و Six pack (عضلات بطن) محمد رمضان وسياراته، ودعوتين من دعوات أم صلاح، وشباب عمرو دياب، و"فرفشة" فيفي عبده حتى في أحلك الظروف، وألماس أحلام ولميس، و"أشوف وائل كفوري جنبي عريس".

يشار إلى أن "الدمية الشهيرة" كانت قد كشفت في حوارها السابق مع "الحديدي" عن عملٍ لها سيُعرض عبر منصة شركة Netflix وستكتشف من خلاله مواهبها في التمثيل.

لميس سألتها: "نفسك بإيه".. وفاهيتا تلت الدعاء السرّي في الفيديو المرفق الذي تخلله وصلة نفسنة مع الفنانة هالة صدقي: