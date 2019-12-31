شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار حفلات ليلة رأس السنة تبدأ من 2000 وتصل إلى 10000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة نشاطًا فنيًا كبيرًا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل ليلة رأس السنة، كما تعد هذه الليلة مهمة بالنسبة للجمهور الذى يرغب دائمًا فى الخروج وقضاء بعض الوقت والسهر سواء مع العائلة أو الأصدقاء ولذلك يكون الاقبال على الحفلات بالفنادق كبير جدًا فى هذه الليلة.

وأعلنت الفنادق فى الأيام الماضية عن حفلاتها ليلة رأس السنة والمطربين والراقصات الذين تم التعاقد معهم لهذا اليوم الذى سيكون مليئًا بالحفلات، كما تم الاعلان عن أسعار التذاكر التى تتراوح ما بين 2000 جنيه وهى أقل فئة فى جميع حفلات فنادق مصر وتصل إلى 10000 جنيه وهى الفئة الأعلى مع اختلاف أسعار التذاكر فى كل مكان عن الآخر.

ويجتمع النجم حكيم والنجمة هيفاء وهبى والمطرب موسى والراقصة صافينار فى حفل بأحد الفنادق المطلة على النيل وتتراوح الأسعار بين من 4500 الى 10000 جنيه، وفى المقطم يذهب حكيم وهيفاء وصافيناز أيضًا لإحياء حفل بأحد الفنادق هناك بمشاركة الراقصة انستازيا والمطربة نجوم وتتراوح أسعار هذا الحفل من 3000 إلى 8500 جنيه، وفى مدينة نصر بأحد الفنادق هناك يجتمع وائل جسار، رامى صبرى، أمينة، ونعوم والراقصة فى حفل تتراوح أسعار تذاكره من 3500 إلى 8000 جنيه.



حكيم



وائل جسار



دينا

ويحيى رامى صبرى، أمينة، محمود الليثى، أحمد شيبة، سمر الحسينى، والراقصة حفلاً بأحد فنادق الزمالك وتتراوح أسعاره من 2500 الى 6500 جنيه، وأيضًا يجتمع وائل جسار، رامى صبرى، محمود الليثى، نجوان والراقصة صافينار، فى حفل بأحد فنادق المطلة على النيل وتتراوح أسعار التذاكر من 3500 الى 8500 جنيه، ويحيى كذلك حكيم، أمينة، موسى، منة عطية، والراقصة دينا، منه عطية حفلاً آخر على أحد الفنادق المطلة على النيل الأسعار من 2500 إلى 6500 جنيه.



صافيناز



محمود الليثى

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هيفاء وهبى

واستمرارًا لحفلات ليلة رأس السنة يجتمع محمود الليثى، أحمد شيبة، منة عطية، غنوة، والراقصة دينا والراقصة دلوعة، فى حفل بأحد الفنادق المطلة على النيل وتتروح الأسعار من 2000 إلى 5000 جنيه، وبأحد فنادق التجمع يجتمع محمود الليثى، أحمد شيبة، شروق، نعوم والراقصة إنستازيا وتتراوح الأسعار من 2000 إلى 5000،



انستازيا



رامى صبرى



امينة