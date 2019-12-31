شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب فى الأستوديو مع أحمد إبراهيم ورحيم من أجل ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب، تحضيراتها لعدة أغانٍ جديدة مع الملحن محمد رحيم، وذلك لضمها إلى ألبومها الجديد، ولم تكشف عن أي معلومات حول الأغاني التي تجرى تنفيذها، ولم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها رحيم مع شيرين، حيث تعاونا من قبل في أغنية "مشاعر"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وتوزيع أحمد إبراهيم.

فى السياق ذاته تتواجد شيرين عبد الوهاب هذه الأيام داخل الاستوديو للانتهاء من أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه عام 2020، ويشاركها التواجد الموزع أحمد إبراهيم الذى يتعاون معها فى أكثرمن أغنية، وزوجها حسام حبيب.

كانت شيرين قد أحدثت ضجة مؤخرًا، بعدما قالت في تصريحات تليفزيونية إنها لن تسمح بأحد أن يجرحها وسترد أى إهانة، مضيفة، على هامش حفلها الأخير فى دبي: "أنا ست دمى حامى ولو حد جرحني هرد.. حتى لو كان كلامى فى قسوة بس هرد"، وعن شائعات حملها قالت: "يا رب الناس تدعيلى أنى أقدر أكبر عيلتى وأجيب بيبي تاني".

Advertisements

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع الشاب خالد وحسين الجسمي حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقى والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل معلنة الافتتاح الرسمى لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي والذى تنظم دائرة دبي للسياحة دورته الـ25 هذا العالم لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية.

وهنأت شيرين دبي بافتتاح المهرجان وقالت إن دبي عروسة العالم العربي مشيرة إلى أنها تحب الغناء في الإمارات وتحرص علي التواجد دائما هناك، كما تستعد شيرين لتصوير فيلم سينمائى من تأليف أمير طعيمة، تعاقدت عليه مؤخرًا مع وليد منصور والذى يعيدها إلى السينما بعد غياب 16 سنة منذ آخر أفلامها "ميدو مشاكل"، مع الفنان أحمد حلمى ورامز جلال ونشوى مصطفى، وينتمى فيلم شيرين الجديد إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الاستعراضية الغنائية، وجار التعاقد مع المخرج الذى يتولى إخراجه.