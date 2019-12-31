في ذكرى ميلادها الـ121.. تعرف على رأي أم كلثوم في الحب والجمهور والإنشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل الجمهور المصري والعربي، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ121، لميلاد كوكب الشرق أم كلثوم.

اسمها الحقيقي "فاطمة إبراهيم البلتاجي"، وقد ولدت في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر 1898 في مركز السنبلاوين بالدقهلية.

وتزامنًا مع يوم ميلادها، نستعرض عددًا من آراء أم كلثوم حول الغناء والحب والرشاقة..

القرآن الكريم

آخر حوار إذاعي لها كان مع الإعلامي طاهر أبو زيد، كشفت فيه أم كلثوم أسباب حبها لإنشاد القصائد الدينية، مؤكدة أن نشأتها السبب: "والدي هو أستاذي الأول، وكنت أشاركه في قراءة التواشيح والابتهالات".

وطالبت أم كلثوم المُطربين بحفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى إنه ينعكس على أدائهم في الغناء، قائلة: "قراءة القرآن تقوي اللسان، وتساهم في خروج الحروف بشكلٍ صحيح، ووضوح الألفاظ، بجانب قراءة النصوص الشعرية، للحفاظ على القافية"، موضحة أنها تداوم على قراءة القرآن الكريم يوميًا، وتحرص على قراءة بعض الآيات قبل الخروج من المنزل، وقبل الصعود على خشبة المسرح.

الحب

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في لقاء آخر لها، تحدثت أم كلثوم عن بعض الجوانب الشخصية في حياتها، ومنها الحب، قائلة: "الحب ليس بالضرورة أن يكون لشيء واحد، الحب يمكن أن يكون للوالدين وللعائلة، الحب للوطن والأصدقاء، الحب مش شيء واحد أبدًا".

الكرامة

وعن كوبليه "عزة نفسي منعاني"، سألت أم كلثوم إن كان الحب يخضع لعزة النفس؟، فأجابت: "طبعًا إن مكنش المحب عنده عزة نفس، يبقى ميحبش".

نوعية الجمهور

ردًا على سؤال متعلق بنوعية الجمهور الذي تفضله، قالت كوكب الشرق، إن كل شخص من الجمهور يعبر بطريقته الخاصة، أحدهم يفضل أن يستمع ويصمت، وآخر يستمع ويعبر بالتصفيق أو الكلام، مؤكدة أنها تحب كلاهما.

رشاقتها

تحدثت في اللقاء نفسه، عن سر رشاقتها، وقالت إنها لا ترى نفسها رشيقة، ولكنها معتادة على المشي لمدة ساعة يوميًا، مضيفة: "مباكلش لدرجة الشبع، ودايمًا بقوم من على الأكل وأنا لسة عايزة أكل".