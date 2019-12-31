فيديو| أحمد رزق يحل لغزا في برومو "بخط اليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: طرحت شركة سينرجي "تامر مرسي" البرومو الرسمي الدعائي لمسلسل "بخط اليد" للفنان أحمد رزق، والمقرر عرضه على قناة "DMC" بدءا من يوم 4 يناير المقبل. وعرض البرومو مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه. والمسلسل من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

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