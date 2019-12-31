تراند اليوم : إعجاب كبير بابنة فنان مصري شهير بعد ظهورها بالحجاب

أثارت ابنة فنان مصري شهير موجة من الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بالحجاب .

وحلت ذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل صلاح رشوان الذي ولد عام 1950 و رحل عن عالمنا قبل عامين عن عمر يناهز 67 سنة بعد صراع مع المرض .

وفي أعقاب رحلة علاج بفرنسا ، نشرت ابنته "باكينام" صورة معه ونعته عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي .

ولفتت "باكينام" الأضواء بعد ظهورها بالحجاب ، حيث اعتاد والدها الفنان صلاح رشوان على تأدية أدوار الشخصية صاحبة المباديء والأخلاق في أغلب أعماله.

