تراند اليوم : إعجاب كبير بابنة فنان مصري شهير بعد ظهورها بالحجاب

أثارت ابنة فنان مصري شهير موجة من الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بالحجاب .
ولفتت "باكينام" الأضواء بعد ظهورها بالحجاب ، حيث اعتاد والدها الفنان صلاح رشوان على تأدية أدوار الشخصية صاحبة المباديء والأخلاق في أغلب أعماله.
وحلت ذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل صلاح رشوان الذي ولد عام 1950 و رحل عن عالمنا قبل عامين عن عمر يناهز 67 سنة بعد صراع مع المرض .
وفي أعقاب رحلة علاج بفرنسا ، نشرت ابنته "باكينام" صورة معه ونعته عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي .
ولفتت "باكينام" الأضواء بعد ظهورها بالحجاب ، حيث اعتاد والدها الفنان صلاح رشوان على تأدية أدوار الشخصية صاحبة المباديء والأخلاق في أغلب أعماله.