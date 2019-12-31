تراند اليوم : فيديو| محمد رمضان "عاريًا" في المغرب

أثار الممثل المصري محمد رمضان، الجدل مجددًا بعد ظهوره عاريًا خلال حفله بالمغرب.

ونشر برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"، مقطع فيديو لـ "رمضان" عاري الجسد من الجزء العلوي، خلال إحيائه لحفل غنائي في مدينة مراكش بالمغرب، بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة.

ونشر رمضان عبر حسابه على تطبيق "انستجرام" فيديو من الحفل الذى أقيم، مساء الأحد، حيث بدأ رمضان الحفل هابطا من السماء، واستهله بأغنية "نمبر 1"، وسط رقص وتصفيق الجمهور المغربى.

وعلق على الفيديو: "الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أقوى حفلة فى مراكش المغرب".

Advertisements

وكان رمضان شارك مؤخرًا ضمن فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء فى المغرب.

كما لعب فى مباراة ودية جمعت بين منتخب أفريقيا، أمام منتخب أساطير العالم، الذى ضم عددًا من نجوم كرة القدم من داخل قارة أفريقيا، ومن مصر مثل محمد أبو تريكة وائل جمعة ونادر السيد.



